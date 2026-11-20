6 Hasil Pertemuan Bilateral Prabowo dan Xi Jinping di Istana Kylin Villa

JAKARTA - Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden China Xi Jinping menghasilkan enam kesepakatan, mulai dari penguatan hubungan strategis hingga investasi yang mencapai Rp1.600 triliun. Pertemuan bilateral Presiden Prabowo dan Presiden China Xi Jinping dilaksanakan di Kylin Villa, Shenzhen, China, pada Jumat (20/11/2026).

“Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin menegaskan penguatan kemitraan strategis Indonesia-Tiongkok yang terus berkembang, mencakup berbagai bidang mulai dari ekonomi dan investasi hingga kerja sama pada isu kawasan dan global,” tulis keterangan dari Sekretariat Kabinet.

Berikut enam hal yang menjadi perhatian dalam pertemuan Prabowo dan Xi Jinping:

1. Penguatan hubungan strategis dan kepercayaan antara Indonesia-Tiongkok, serta peningkatan kerja sama yang saling menguntungkan di berbagai bidang.

2. Penguatan peran kedua negara sebagai negara berkembang besar dan anggota penting Global South dalam mendorong perdamaian, stabilitas, pembangunan, serta memperkuat persatuan dan kemandirian negara-negara berkembang.