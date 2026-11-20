Prabowo Bertemu Xi Jinping di Shenzhen, Empat Kali dalam 2 Tahun Terakhir

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping di Kylin Villa, Shenzhen, China, pada Jumat (20/11/2026). Pertemuan Prabowo dan Xi Jinping membahas penguatan hubungan strategis kedua negara di berbagai bidang antara Indonesia dan China.

Mengawali pertemuan, Xi Jinping menyampaikan sambutan hangat kepada Prabowo beserta delegasi Indonesia. Xi Jinping menyebut pertemuan tersebut sebagai pertemuan keempat antara kedua pemimpin dalam kurun waktu lebih dari dua tahun terakhir.

“Di bawah kepemimpinan kita bersama, rasa saling percaya strategis antara Tiongkok dan Indonesia makin kokoh, sementara kerja sama yang saling menguntungkan telah membuahkan hasil yang melimpah,” ujar Xi Jinping.

Xi Jinping menilai Indonesia dan China, sebagai dua negara berkembang besar sekaligus anggota penting Global South, memiliki tanggung jawab bersama untuk turut menjaga perdamaian dan stabilitas serta mendorong pembangunan dan kemajuan.

Dia juga menyatakan kesiapan China untuk terus memperkuat kerja sama strategis yang menyeluruh dengan Indonesia.

“Tiongkok bersedia memperkuat kerja sama strategis yang menyeluruh dengan Indonesia, serta memanfaatkan pengaruh kedua negara di tingkat kawasan dan global untuk memimpin negara-negara Global South dalam memperkuat persatuan dan kemandirian,” tandasnya.

(Fahmi Firdaus )

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