Presiden Putin Puji Indonesia di KTT APEC

TIONGKOK - Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin memberikan perhatian khusus terhadap posisi strategis Indonesia dalam perekonomian global. Di hadapan para pemimpin dunia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Shenzhen, Tiongkok, Putin menyebut Indonesia sebagai salah satu perekonomian terbesar dan paling cepat berkembang di kawasan Asia maupun dunia.

Dalam forum internasional yang dihadiri perwakilan lebih dari 21 ekonomi anggota APEC serta negara dan ekonomi tamu tersebut, Putin juga mengungkapkan rencana Rusia untuk menjalin perjanjian dengan Indonesia pada tahun mendatang.

"Tahun depan, Rusia akan memiliki perjanjian dengan salah satu perekonomian terbesar dan paling cepat berkembang di Asia dan dunia, yaitu Indonesia," ujar Presiden Putin sebagaimana dikutip dari unggahan akun media sosial @sekretariat.kabinet, pada Kamis (19/11/2026).

Pernyataan Putin tersebut menjadi sorotan karena disampaikan langsung di hadapan para pemimpin ekonomi dunia.

Pernyataan pemimpin Rusia tersebut turut mencerminkan semakin pentingnya posisi Indonesia dalam peta perekonomian global, khususnya di kawasan Asia yang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dunia.