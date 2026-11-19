Prabowo di Depan 3 Pemimpin Besar Dunia: Seribu Teman Terlalu Sedikit, Satu Musuh Terlalu Banyak!

Prabowo di Depan 3 Pemimpin Besar Dunia/Tim Media Presiden

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi Indonesia seperti pepatah kuno China bahwa seribu teman terlalu sedikit dan satu musuh terlalu banyak di hadapan para pemimpin dunia yakni Presiden China Xi Jinping, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, hingga Presiden Rusia Vladimir Putin.

Demikian disampaikan Prabowo dalam intervensinya pada The 33rd APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM) yang berlangsung di Shenzhen, China, Kamis (19/11/2026). Prabowo dalam momen itu mengingatkan kembali agenda konektivitas APEC yang telah dimulai Indonesia 13 tahun lalu di Bali dan kini dilanjutkan di Shenzhen hingga 2035.

Prabowo pun menyerukan peningkatan berbagi teknologi, investasi, serta kemitraan nyata dengan negara-negara di belahan dunia selatan (global south).

“Kerja sama bukan sekadar bentuk amal; kerja sama adalah jalan menuju kesejahteraan kita bersama. Posisi Indonesia sederhana saja. Seperti kata pepatah Tiongkok kuno: seribu teman masih terlalu sedikit, satu musuh sudah terlalu banyak,” kata Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mendorong kawasan Asia Pasifik untuk memimpin pengembangan teknologi mutakhir dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Dia menegaskan, bahwa negara-negara berkembang harus memiliki akses yang lebih baik untuk tidak hanya menggunakan namun juga membangun teknologi AI sendiri, serta turut berperan lebih dalam menentukan arah perkembangan teknologi tersebut.