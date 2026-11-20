Prabowo Kemukakan Empat Poin Pandangan di KTT APEC 2026 Shenzhen, dari Ekonomi hingga Inovasi

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan empat pandangan di KTT APEC 2026 di Shenzhen, China.

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memaparkan empat pandangan utama dalam intervensinya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 33rd Economic Leaders’ Meeting (AELM) di Shenzhen International Communication Center (SICC), Shenzhen, China, Kamis (19/11/2026). Keempat poin tersebut mencakup peluang investasi Indonesia, perdamaian dunia, transformasi inovasi, dan pembangunan ekonomi.

Prabowo menyampaikan sejumlah pandangan tersebut di hadapan para pemimpin dunia, termasuk Presiden China Xi Jinping, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, hingga kepala negara anggota APEC lainnya.

“Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah pandangan penting dalam forum Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di hadapan Presiden Xi Jinping, Presiden Donald Trump, Presiden Vladimir Putin, serta kepada negara lain,” tulis akun media sosial Instagram Sekretariat Kabinet, dilihat Jumat (20/11/2026).

Lalu, apa saja poin penting yang disampaikan Kepala Negara?

Potensi investasi dan kesepakatan ekonomi mencapai USD86,8 miliar atau hampir Rp1.600 triliun. Nilai tersebut mencakup pertukaran nota kesepahaman senilai USD71,8 miliar yang telah dilaksanakan kemarin, serta rencana pertukaran kesepakatan esok hari dengan potensi nilai hingga USD15 miliar.

Harapan terhadap stabilitas dan perdamaian dunia. Kepala Negara menyampaikan kekaguman dan harapannya terhadap pertemuan bersejarah antara tiga pemimpin negara besar dunia, yakni Presiden China Xi Jinping, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

“Pertemuan tersebut dinilai memiliki arti penting, tidak hanya bagi negara masing-masing, tetapi juga bagi masyarakat internasional yang mengharapkan terciptanya stabilitas dan perdamaian dunia,” tulis keterangan Sekretariat Kabinet.