Bursa Cawapres Prabowo: Mengapa Representasi Daerah Perlu Diperhitungkan?

JAKARTA – Sejumlah nama calon wakil presiden (Cawapres) yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto terus bermunculan. Baik dari profesional maupun kalangan politisi. Namun, hingga kini belum ada nama yang dapat dipastikan menggantikan Gibran Rakabuming Raka di kursi RI 2.

Sederet figur yang selama ini disebut-sebut ada Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, dan Sugiono. Ketiganya merupakan kader Partai Gerindra. Namun, ada juga calon alternatif lainnya.

Dalam memilih cawapres, juga perlu mempertimbangkan sosok yang tidak hanya memiliki kekuatan politik, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap efektivitas pemerintahan. Muncul opsi yang dinilai layak diperhitungkan jajaran pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Menurut pengamat politik Nurdin, langkah tersebut berpotensi memberikan sejumlah keuntungan strategis bagi pemerintahan Prabowo. Keterlibatan figur dari DPD RI dalam kepemimpinan nasional dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, pilihan tersebut dinilai mampu memperluas jaringan politik dan kelembagaan serta menjadi investasi politik jangka panjang menjelang 2029.

"Karena itu, Presiden Prabowo perlu mempertimbangkan pilihan pada satu dari empat pimpinan DPD RI, yang merupakan representasi daerah di Jakarta," ujar aktivis prodemokrasi itu dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).