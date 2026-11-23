OSO Dorong DPR RI Percepat RUU Obligasi Daerah

JAKARTA – Persoalan pembiayaan pembangunan daerah kembali menjadi perhatian. Pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan keterbatasan kapasitas fiskal dan ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat di tengah kebutuhan pembangunan infrastruktur yang semakin besar.

Hal inilah yang membuat Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta (OSO), mendorong DPR RI untuk membuat Rancangan Undang-Undang (UU) Obligasi Daerah.

"Inisiatif yang bisa membantu fiskal daerah ini harus digolkan. Daerah harus diberi kesempatan sebesar-besarnya untuk membangun ekonomi, ketahanan energi, pangan, dan semuanya," ujar OSO di Bali, Senin (23/11/202026).

Mantan Wakil Ketua MPR ini akan memperjuangkan seluruh aspirasi daerah di tingkat nasional. Salah satu prioritas yang segera ditindaklanjuti, permintaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali terkait percepatan pembangunan infrastruktur guna menopang sektor pariwisata di Pulau Dewata.

"Karena majunya Bali harus menjadi contoh seluruh daerah di Indonesia. Daerah makmur, baru ada Indonesia makmur," kata OSO.

OSO menilai, Bali layak menjadi percontohan nasional karena keberhasilannya mengelola sektor pariwisata hingga menghasilkan pemasukan daerah yang fantastis. Dia juga mendorong lahirnya berbagai instrumen pembiayaan pembangunan daerah yang mandiri.

Menurutnya, dukungan infrastruktur yang memadai akan membuat pertumbuhan pariwisata Bali semakin melesat. "Semua daerah di Indonesia ini cantik. Wisata juga harus maju di daerah lain,"pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, jika wacana soal aturan terkait obligasi daerah terwujud, bisa membantu percepatan pembangunan daerah. Dia meyakini, aturan tersebut juga akan memperkuat kemampuan fiskal daerah.