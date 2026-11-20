Cerita Dasco soal Putrinya Jadi Sasaran Bullying Imbas Persaingan Politik

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa putrinya yang baru berusia 17 tahun turut menjadi korban perundungan (bullying) di media sosial akibat dinamika persaingan politik.

Pengalaman pribadi tersebut ia sampaikan dalam momentum peringatan Hari Anak Sedunia yang digelar ADK Movement bersama perwakilan pelajar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

“Ketika tadi saya mendengar ada pertanyaan, "Siapa yang sudah pernah melihat bully?" Saya tadi ikut mengangkat tangan. Selain mendengar juga cerita-cerita atau kemudian kadang-kadang melihat dari jauh, ini juga dalam berapa hari ini saya juga susah menghadapi pertanyaan dari anak saya,” kata Dasco.

Dasco menuturkan dalam kontestasi politik, aksi saling melontarkan framing negatif merupakan hal yang kerap dijumpai, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di media sosial. Namun, ia menilai dinamika politik di ruang digital tersebut menjadi tidak sehat ketika mulai menyasar dan merundung anak-anak.

Dasco kemudian menceritakan momen sulit ketika harus menjawab pertanyaan kritis dari sang putri yang menunjukkan gambar dirinya disertai narasi tertentu di media sosial.