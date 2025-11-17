Polisi Cek Rekam Medis Korban Usut Dugaan Bullying di SMPN 19 Tangsel

JAKARTA – Polisi masih mendalami kematian MH (13), pelajar yang diduga menjadi korban perundungan atau bullying di SMPN 19 Tangerang Selatan, Banten. Diketahui, korban meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit.

Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor Daniel Henry Inkiriwang menyatakan rekam medis dibutuhkan untuk mengetahui riwayat kesehatan korban sehingga bisa diketahui apakah korban sebelumnya sudah memiliki penyakit bawaan.

“Sampai saat ini kami masih mendalami dulu dari tim kedokteran, tim rumah sakit yang menangani,” kata Victor, Senin (17/11/2025).

Ia menerangkan, pihak penyelidik juga sudah berkoordinasi dengan dokter untuk meminta rekam medis tersebut. Selain itu, Victor juga sudah menemui orangtua korban secara langsung.

Sejauh ini, lanjut dia, sudah dilakukan pemeriksaan kepada enam orang saksi. Selanjutnya, pemeriksaan kepada orangtua korban akan dilakukan jika kondisinya sudah memungkinkan.