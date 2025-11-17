Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Cek Rekam Medis Korban Usut Dugaan Bullying di SMPN 19 Tangsel

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |18:32 WIB
Polisi Cek Rekam Medis Korban Usut Dugaan Bullying di SMPN 19 Tangsel
Ilustrasi bullying (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Polisi masih mendalami kematian MH (13), pelajar yang diduga menjadi korban perundungan atau bullying di SMPN 19 Tangerang Selatan, Banten. Diketahui, korban meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit.

Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor Daniel Henry Inkiriwang menyatakan rekam medis dibutuhkan untuk mengetahui riwayat kesehatan korban sehingga bisa diketahui apakah korban sebelumnya sudah memiliki penyakit bawaan.

“Sampai saat ini kami masih mendalami dulu dari tim kedokteran, tim rumah sakit yang menangani,” kata Victor, Senin (17/11/2025).

Ia menerangkan, pihak penyelidik juga sudah berkoordinasi dengan dokter untuk meminta rekam medis tersebut. Selain itu, Victor juga sudah menemui orangtua korban secara langsung.

Sejauh ini, lanjut dia, sudah dilakukan pemeriksaan kepada enam orang saksi. Selanjutnya, pemeriksaan kepada orangtua korban akan dilakukan jika kondisinya sudah memungkinkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/340/3177686/timothy-9Eju_large.jpg
Tragedi Kematian Timothy Anugerah Mahasiswa Unud Diduga Korban Bullying
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/340/3176206/siswa-rMWf_large.jpg
Siswa SMP Grobogan Tewas dengan Tengkorak Retak, Sempat Dua Kali Diadu Duel 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/519/3158628/perundungan-zQRm_large.jpg
Video Perundungan Brutal Gegerkan Bondowoso, 6 Santri  Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/340/3144670/siswa_sd_di_riau_meninggal_disebut_jadi_korban_bully_ini_faktanya-Uboq_large.jpg
Siswa SD di Riau Meninggal Disebut karena Dibully, Ini Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/519/3112661/polisi_tangkap_pelaku_bullying_remaja_cantik_yang_viral_di_malang-EG2a_large.jpg
Polisi Tangkap Pelaku Bullying Remaja Cantik yang Viral di Malang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/512/3099188/bullying-rBRK_large.jpg
3 Tersangka Kasus Bullying Dokter Aulia Dicekal ke Luar Negeri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement