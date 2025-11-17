Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Bullying di Sekolah, Prabowo: Harus Kita Atasi!

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |14:27 WIB
Soal Bullying di Sekolah, Prabowo: Harus Kita Atasi!
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Binti M/Okezone)
BEKASI – Presiden Prabowo Subianto menyoroti fenomena kasus perundungan atau bullying di sekolah. Ia pun menegaskan kasus bullying harus segera ditangani. 

"Itu harus kita atasi," tegasnya saat ditanya awak media di SMPN 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/11/2025).

Kasus bullying terbaru yang menelan korban jiwa terjadi pada seorang remaja inisial MH (13), siswa kelas I SMP Negeri di Tangerang Selatan. MH dikabarkan meninggal dunia di ruang ICU RS Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu 16 November pagi.

Sejak awal masuk sekolah, MH diduga mengalami perundungan. Kondisinya terus memburuk akibat luka serius di kepala hingga akhirnya meninggal.

MH dilaporkan mengalami intimidasi oleh teman sekelasnya sejak Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Menurut ibunya, Y (38), perlakuan itu tidak hanya berupa ejekan, tetapi juga kekerasan fisik.

