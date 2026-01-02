Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tahun Baru, Dua Kelompok Warga Hendak Tawuran di Klender 'Diacak-acak' Polisi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |02:01 WIB
Tahun Baru, Dua Kelompok Warga Hendak Tawuran di Klender 'Diacak-acak' Polisi
Ilustrasi tawuran (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Aksi tawuran hampir pecah antara dua kelompok masyarakat di Flyover Klender, Jakarta Timur. Peristiwa itu terjadi pada Kamis (1/1/2026) tepat setelah perayaan tahun baru.

Dalam video yang beredar, sekelompok remaja terlihat mulai mengarahkan petasan ke arah kelompok lainnya. Polisi langsung mengantisipasi dengan melakukan penguraian massa sebelum tawuran pecah.

"Mereka kan janjian, seperti menyalakan petasan, itu kan tanda kode, biasa seperti itu kan," tutur Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Alfian Nurrizal, Kamis.

Alfian menjelaskan polisi menggunakan upaya preventif dalam menanggulangi tawuran tersebut. Tidak ada satu orang pun yang ditangkap atas kejadian itu.

"Kita karena lebih mementingkan membubarkan daripada kita melakukan pengamanan, artinya mengamankan orangnya ya. Kalau kita mengamankan orangnya kan masih banyak tempat yang harus kita atur. Jadi lebih baik kita mengedepankan preventif saja, pencegahan," sambungnya.

Alfian memastikan tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Lokasi itu pun akhirnya dapat dikuasai polisi dan kembali tertib.

"Tidak ada masyarakat atau orang yang menimbulkan korban jiwa, luka, dan sebagainya. Tidak ada sama sekali," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Topik Artikel :
Tahun Baru Tawuran Warga Tawuran
Telusuri berita news lainnya
