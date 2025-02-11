Advertisement
HOME NEWS JATIM

Polisi Tangkap Pelaku Bullying Remaja Cantik yang Viral di Malang

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |12:02 WIB
Polisi Tangkap Pelaku Bullying Remaja Cantik yang Viral di Malang
Polisi Tangkap Pelaku Bullying Remaja Cantik yang Viral di Malang. Foto: Dok IST.
KOTA BATU - Polres Batu sudah menangkap terduga pelaku Bullying kepada remaja perempuan. Aksi perundungan itu terjadi di Bendungan Selorejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. 

Kasat Reskrim Polres Batu AKP Rudi Kuswoyo membenarkan bahwa pihaknya telah mengamankan terduga para pelaku yang aksinya sampai viral di medsos itu. 

"Sudah kami amankan," kata Rudi Kuswoyo saat dikonfirmasi Okezone, Selasa (11/2/2025).

Tapi Rudi tak merinci berapa orang terduga pelaku, termasuk kronologi dan motif perundungan. Menurutnya, pihaknya masih menyelidiki dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. 

"Masih lidik (penyelidikan), nanti akan kami sampaikan (hasilnya)," ujarnya. 

Sebelumnya diberitakan, dugaan perundungan ini terekam oleh kamera ponsel, yang diduga direkam oleh salah satu pelaku yang ikut melakukan perundungan. Terlihat di video itu, seorang perempuan remaja di-bully oleh tiga orang perempuan remaja.

 

