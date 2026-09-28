Wamenhaj Dahnil Buka Suara soal Anaknya Diduga Terlibat Bullying: Sekarang Banyak Hoaks

JAKARTA - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak buka bicara soal isu yang beredar di media sosial terkait dugaan perundungan atau bullying di Sekolah Insan Cendekia Madani (ICM), Serpong, Tangerang Selatan. Isu itu mengaitkan anak Dahnil dengan insiden yang terjadi di sekolah tersebut.

Sebelumnya, isu dugaan perundungan di ICM ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam sebuah unggahan di Threads yang dilihat pada Senin (28/9/2026), pengunggah yang mengaku sebagai orangtua korban menarasikan adanya insiden perundungan di sekolah tersebut.

Dalam unggahan itu disebutkan salah satu siswa yang diduga terlibat merupakan anak seorang wakil menteri berinisial DAS. Identitas korban dalam unggahan tersebut dirahasiakan.

Sementara itu, pihak ICM telah mengakui adanya insiden perundungan yang terjadi dalam kegiatan Pramuka pada akhir Agustus 2026. Namun, informasi mengenai identitas siswa yang diduga terlibat dalam insiden tersebut belum dikonfirmasi secara resmi oleh pihak sekolah.

Dahnil pun meminta persoalan tersebut dikonfirmasi kepada pihak sekolah. Dia juga mengingatkan banyak informasi yang beredar di media sosial belum tentu benar.