HOME NEWS NASIONAL

Resmikan Sekber GKSR, OSO: Mewakili 17 Juta Suara Tidak Terakomodir

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |19:05 WIB
Resmikan Sekber GKSR, OSO: Mewakili 17 Juta Suara Tidak Terakomodir
Partai Perindo bersama tujuh partai nonparlemen meresmikan Sekber GKSR.
A
A
A

JAKARTA - Delapan partai non-parlemen telah meresmikan Sekretariat bersama (sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) yang berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

Kedelapan partai non-parlemen itu ialah Partai Perindo, Partai Hanura, PPP, Partai Buruh, Partai Ummat, PKN, PBB, dan Partai Berkarya. Keberadaan sekber ini disebut perwakilan 17 suara rakyat yang tak terkomodir ke parlemen saat Pemilu 2024.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) mengatakan, semua partai yang tergabung di GKSR terikat kerja sama politik dan memiliki hak yang sama.

"Hak untuk menyampaikan segala usulan segala pemikiran-pemikiran yang dapat menggali dan dapat juga menyelesaikan masalah-masalah yang telah hilang sejumlah 17 juta suara," ujar Oso saat meresmikan sekber.

Oso menegaskan, tak boleh ada satu suara rakyat yang hilang dan tak terakomodir. Ia pun mempertanyakan pihak yang bertanggungjawab atas hilangnya 17 juta suara rakyat yang tak terakomodir.

 

Telusuri berita news lainnya
