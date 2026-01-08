Resmikan Sekber GKSR Bersama Partai Non-Parlemen, Perindo: Upaya Konsolidasi Lebih Intens

JAKARTA – Partai Perindo bersama tujuh partai non-parlemen meresmikan sekretariat bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) yang berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026). Peresmian Sekber ini merupakan langkah awal bagi Partai Perindo dan partai-partai anggota untuk menguatkan konsolidasi.

“Ya, saya pikir dengan adanya sekretariat bersama GKSR ini tentunya menjadi satu upaya dari partai-partai non-parlemen untuk melakukan konsolidasi lebih intens,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, usai meresmikan Sekber GKSR.

Ferry menyampaikan, Badan Pekerja GKSR akan merumuskan sejumlah isu strategis setelah adanya Sekber ini. Hal itu dinilai penting untuk proses elektoral ke depan pada tahun 2029.

“Ada setidaknya empat isu strategis yang akan kita rumuskan. Yang pertama adalah terkait parliamentary threshold. Itu juga sangat penting sekali,” kata Ferry.

“Yang kedua terkait verifikasi partai politik. Yang ketiga terkait bantuan partai politik dalam aktivitas pendidikan politik,” tambahnya.