Jelang Ramadhan, Perindo Jakarta Utara Perkuat Program Sosial dan Persiapan Verifikasi

JAKARTA – Menjelang datangnya Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah, jajaran pengurus Partai Perindo Jakarta Utara menggelar konsolidasi internal untuk memperkuat barisan sekaligus mematangkan program sosial, dan kesiapan verifikasi partai.

Kegiatan yang berlangsung di kawasan Lagoa, Koja, Jakarta Utara, pada Senin (16/2/2026) itu dihadiri pengurus tingkat kota hingga kecamatan. Konsolidasi difokuskan pada dua agenda utama, yakni program sosial Ramadan dan persiapan menghadapi tahapan verifikasi partai ke depan.

Ketua DPD Jakarta Utara, Andi Amiruddin Indris, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Agustono, menegaskan bahwa pertemuan tersebut dirancang untuk memantapkan kesiapan internal sekaligus memperkuat orientasi pelayanan kepada masyarakat.

"Bahwa hari ini kami sengaja berkumpul menjelang Bulan Suci Ramadhan 1447 H dalam rangka memantapkan barisan kepengurusan Partai Perindo di Jakarta Utara, sekaligus mempersiapkan program-program di bulan puasa dan terus memantapkan diri untuk menghadapi verifikasi partai di tahun mendatang," ujarnya.