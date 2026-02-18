Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jelang Ramadhan, Perindo Jakarta Utara Perkuat Program Sosial dan Persiapan Verifikasi

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |11:04 WIB
Jelang Ramadhan, Perindo Jakarta Utara Perkuat Program Sosial dan Persiapan Verifikasi
DPD Perindo Jakarta Utara (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Menjelang datangnya Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah, jajaran pengurus Partai Perindo Jakarta Utara menggelar konsolidasi internal untuk memperkuat barisan sekaligus mematangkan program sosial, dan kesiapan verifikasi partai.

Kegiatan yang berlangsung di kawasan Lagoa, Koja, Jakarta Utara, pada Senin (16/2/2026) itu dihadiri pengurus tingkat kota hingga kecamatan. Konsolidasi difokuskan pada dua agenda utama, yakni program sosial Ramadan dan persiapan menghadapi tahapan verifikasi partai ke depan.

Ketua DPD Jakarta Utara, Andi Amiruddin Indris, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Agustono, menegaskan bahwa pertemuan tersebut dirancang untuk memantapkan kesiapan internal sekaligus memperkuat orientasi pelayanan kepada masyarakat.

"Bahwa hari ini kami sengaja berkumpul menjelang Bulan Suci Ramadhan 1447 H dalam rangka memantapkan barisan kepengurusan Partai Perindo di Jakarta Utara, sekaligus mempersiapkan program-program di bulan puasa dan terus memantapkan diri untuk menghadapi verifikasi partai di tahun mendatang," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
ramadhan Partai Perindo perindo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/320/3202180//pasar-x238_large.jpg
Harga Beras, Cabai hingga Telur Turun Jelang Ramadhan 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/337/3202183//wakil_ketua_umum_mui_anwar_abbas-g5el_large.jpg
Perbedaan Awal Ramadhan, MUI Ingatkan Sikap Toleran Empat Imam Mazhab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/338/3202170//asn_pemprov_dki_jakarta-waOn_large.jpg
Pemprov DKI Jakarta Terapkan Fleksibilitas Jam Kerja ASN Selama Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/337/3202152//menteri_agama_nasaruddin_umar-bFjn_large.jpg
Menag Siap Fasilitasi Ormas Islam Bahas Penyatuan Awal Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/337/3202148//ketua_umum_mui_kh_anwar_iskandar-JU9P_large.jpg
MUI: Perbedaan Awal Ramadhan Wajar, yang Penting Tetap Bersatu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/320/3202076//pns-Na3W_large.jpg
PNS-Pekerja Swasta WFA 5 Hari saat Libur Lebaran, Bisa Mudik Lebih Awal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement