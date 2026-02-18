Menag Siap Fasilitasi Ormas Islam Bahas Penyatuan Awal Ramadhan

JAKARTA - Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyatakan, akan berupaya menyatukan metode penetapan 1 Ramadhan. Dalam hal ini, Kementerian Agama (Kemenag) akan menjadi fasilitator bagi seluruh organisasi masyarakat (ormas) Islam di Indonesia untuk duduk bersama membahasnya.

“Saya kira pertama kali selaku Menteri Agama, saya akan menjadi pendengar aktif dulu kepada seluruh ormas yang ada. Kita akan mendatangi dan mendengarkan secara aktif. Dengan demikian, nanti kita juga akan memiliki konsep-konsep, serta mendengarkan para pakar di bidangnya masing-masing,” kata Nasaruddin, Selasa, 17 Februari 2026.

Menag mengaku optimistis ke depan seluruh pihak dapat menyatukan pandangan terkait penetapan 1 Ramadhan atau awal ibadah puasa. Menurutnya, masing-masing metodologi diyakini dapat saling menyesuaikan.

Ia juga menyinggung bahwa pada awal masa kemerdekaan, seluruh pihak dapat kompak dalam penetapan 1 Ramadhan. Hal itu, menurutnya, dapat menjadi pijakan untuk kembali mendudukkan persoalan ini secara bersama.

“Karena faktanya, sekian puluh tahun awal Indonesia merdeka itu selalu kompak. Kenapa belakangan ini ada perbedaan? Nah, ini yang perlu kita carikan titik temunya. Dan insyaallah selaku Menteri Agama, saya akan sowan kepada tokoh-tokoh yang memiliki otoritas untuk membicarakan hal ini,” pungkasnya.

(Awaludin)