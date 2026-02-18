Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menag Siap Fasilitasi Ormas Islam Bahas Penyatuan Awal Ramadhan

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |07:35 WIB
Menag Siap Fasilitasi Ormas Islam Bahas Penyatuan Awal Ramadhan
Menteri Agama Nasaruddin Umar (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyatakan, akan berupaya menyatukan metode penetapan 1 Ramadhan. Dalam hal ini, Kementerian Agama (Kemenag) akan menjadi fasilitator bagi seluruh organisasi masyarakat (ormas) Islam di Indonesia untuk duduk bersama membahasnya.

“Saya kira pertama kali selaku Menteri Agama, saya akan menjadi pendengar aktif dulu kepada seluruh ormas yang ada. Kita akan mendatangi dan mendengarkan secara aktif. Dengan demikian, nanti kita juga akan memiliki konsep-konsep, serta mendengarkan para pakar di bidangnya masing-masing,” kata Nasaruddin, Selasa, 17 Februari 2026.

Menag mengaku optimistis ke depan seluruh pihak dapat menyatukan pandangan terkait penetapan 1 Ramadhan atau awal ibadah puasa. Menurutnya, masing-masing metodologi diyakini dapat saling menyesuaikan.

Ia juga menyinggung bahwa pada awal masa kemerdekaan, seluruh pihak dapat kompak dalam penetapan 1 Ramadhan. Hal itu, menurutnya, dapat menjadi pijakan untuk kembali mendudukkan persoalan ini secara bersama.

“Karena faktanya, sekian puluh tahun awal Indonesia merdeka itu selalu kompak. Kenapa belakangan ini ada perbedaan? Nah, ini yang perlu kita carikan titik temunya. Dan insyaallah selaku Menteri Agama, saya akan sowan kepada tokoh-tokoh yang memiliki otoritas untuk membicarakan hal ini,” pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/337/3202148//ketua_umum_mui_kh_anwar_iskandar-JU9P_large.jpg
MUI: Perbedaan Awal Ramadhan Wajar, yang Penting Tetap Bersatu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/320/3202076//pns-Na3W_large.jpg
PNS-Pekerja Swasta WFA 5 Hari saat Libur Lebaran, Bisa Mudik Lebih Awal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/18/3202128//arab_saudi-oRs3_large.jpg
Arab Saudi Umumkan 1 Ramadhan Jatuh Hari Rabu 18 Februari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/337/3202124//pemerintah-Xtsc_large.jpg
Menag: Asia Tenggara Kompak, 1 Ramadan 1447 H Jatuh Hari Kamis 19 Februari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/337/3202123//muhammadiyah-XSYp_large.jpg
Sholat Tarawih Perdana, Muhammadiyah Ajak Umat Islam Sambut Ramadhan dengan Gembira
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/337/3202121//mui-ZrO2_large.jpg
Catat! Ini Tiga Penentu Awal Bulan Hijriah: Mustahil, Pasti Terlihat, dan Imkanur Rukyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement