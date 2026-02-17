Arab Saudi Umumkan 1 Ramadhan Jatuh Hari Rabu 18 Februari 2026

JAKARTA - Arab Saudi secara resmi mengumumkan 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada hari Rabu, 18 Februari 2026. Banyak negara lain telah mengumumkan Rabu, 18 Februari, sebagai hari pertama Ramadhan, termasuk Qatar.

Melansir moroccowordnews, Selasa (17/2/2026), Kantor berita Saudi, SPA, mengatakan bahwa bulan sabit terlihat oleh panitia pengamatan malam ini.

Selama Ramadhan, umat Muslim di seluruh negeri akan melakukan berbagai kegiatan, termasuk berbondong-bondong ke masjid pada malam hari untuk melaksanakan sholat Isya dan sholat Tarawih yang lebih panjang.

Banyak negara lain di seluruh dunia, termasuk AS dan Kanada, dengan cemas menunggu pengumuman Arab Saudi tentang dimulainya Ramadhan.

‘’Karena mereka sering mengikuti untuk menunjukkan kapan umat Islam di negara mereka akan mulai menjalankan ibadah di bulan suci Ramadhan,’’tulis keterangan tersebut.

Selama bulan suci Ramadhan, ribuan, bahkan jutaan umat Islam, termasuk penduduk lokal di Arab Saudi, melaksanakan umrah, ziarah Islam ke Makkah.

(Fahmi Firdaus )