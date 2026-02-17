Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Arab Saudi Umumkan 1 Ramadhan Jatuh Hari Rabu 18 Februari 2026

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |22:56 WIB
Arab Saudi Umumkan 1 Ramadhan Jatuh Hari Rabu 18 Februari 2026
Arab Saudi Umumkan 1 Ramadhan Jatuh Hari Rabu 18 Februari 2026/MCH
A
A
A

JAKARTA - Arab Saudi secara resmi mengumumkan 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada hari Rabu, 18 Februari 2026. Banyak negara lain telah mengumumkan Rabu, 18 Februari, sebagai hari pertama Ramadhan, termasuk Qatar.

Melansir moroccowordnews, Selasa (17/2/2026), Kantor berita Saudi, SPA, mengatakan bahwa bulan sabit terlihat oleh panitia pengamatan malam ini.

Selama Ramadhan, umat Muslim di seluruh negeri akan melakukan berbagai kegiatan, termasuk berbondong-bondong ke masjid pada malam hari untuk melaksanakan sholat Isya dan sholat Tarawih yang lebih panjang.

Banyak negara lain di seluruh dunia, termasuk AS dan Kanada, dengan cemas menunggu pengumuman Arab Saudi tentang dimulainya Ramadhan.

‘’Karena mereka sering mengikuti untuk menunjukkan kapan umat Islam di negara mereka akan mulai menjalankan ibadah di bulan suci Ramadhan,’’tulis keterangan tersebut.

Selama bulan suci Ramadhan, ribuan, bahkan jutaan umat Islam, termasuk penduduk lokal di Arab Saudi, melaksanakan umrah, ziarah Islam ke Makkah.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/337/3202124//pemerintah-Xtsc_large.jpg
Menag: Asia Tenggara Kompak, 1 Ramadan 1447 H Jatuh Hari Kamis 19 Februari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/337/3202123//muhammadiyah-XSYp_large.jpg
Sholat Tarawih Perdana, Muhammadiyah Ajak Umat Islam Sambut Ramadhan dengan Gembira
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/337/3202121//mui-ZrO2_large.jpg
Catat! Ini Tiga Penentu Awal Bulan Hijriah: Mustahil, Pasti Terlihat, dan Imkanur Rukyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/337/3202120//muhammadiyah-Wysh_large.jpg
Momen Warga Muhammadiyah Laksanakan Sholat Tarawih Perdana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/337/3202113//pemerintah-G5ho_large.jpg
Penjelasan Lengkap Menag soal 1 Ramadhan 1447 Hijriah Jatuh pada Kamis 19 Februari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/337/3202109//pemerintah-t7ah_large.jpg
Breaking News! Pemerintah Tetapkan 1 Ramadhan 1447 Hijriah Kamis 19 Februari 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement