Sholat Tarawih Perdana, Muhammadiyah Ajak Umat Islam Sambut Ramadhan dengan Gembira

JAKARTA- Warga Muhammadiyah mengajak agar semua umat Islam menyambut bulan suci Ramadhan 1447 H dengan gembira meskipun ada perbedaan waktu pelaksanaan awal puasa di tahun 2026 ini.

Demikian diungkapkan Ketua DKM Masjid At Tanwir PP Muhammadiyah, KH Nur Achmad saat memberikan Tausiyah saat pelaksanaan salat Tarawih perdana di Masjid At Tanwir PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/2/2026) malam.

"Mari kita sambut Ramadhan dengan gembira, dengan bahagia, dengan begitu InsyaAllah kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan Ramadan, keberkahan Ramadan, rahmat di bulan Ramadan, dan tentu berharap mendapatkan ampunan dari Allah Ta’ala," ujarnya.

Saat pelaksanaan sholat tarawih perdana, KH Nur Achmad memberikan tausiyahnya tentang puasa dan menjaga puasanya. Dia juga menjelaskan tentang dibukanya semua pintu surga di bulan suci Ramadhan ini dan ditutup rapatnya pintu neraka.

Oleh karena itu, dia mengajak semua umat muslim untuk menyambut gembira bulan Ramadan tahun 2026 ini.

Meski ada sesama umat muslim yang mungkin sudah mulai berpuasa hari ini, atau yang mulai melaksanakan ibadah puasa esok hari sebagaimana warga Muhammadiyah, dan mungkin juga umat muslim yang baru melaksanakan puasanya di hari Kamis, 19 Februari 2026 mendatang.