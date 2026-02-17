Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Warga Muhammadiyah Laksanakan Sholat Tarawih Perdana

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |20:59 WIB
Momen Warga Muhammadiyah Laksanakan Sholat Tarawih Perdana
Momen Warga Muhammadiyah Laksanakan Sholat Tarawih Perdana
A
A
A

JAKARTA -Warga Muhammadiyah menetapkan awal Ramadhan 1447 H atau awal puasa pada Rabu, 18 Februari 2026. Mereka berbondong-bondong melaksanakan sholat tarawih perdananya, salah satunya di Masjid At Tanwir PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (17/2/2027).

Pantauan Okezone, di Masjid At Tanwir PP Muhammadiyah tampak warga Muhammadiyah ramai mendatangi masjid yang berada di Kecamatan Menteng tersebut sejak sebelum pelaksanaan sholat Isya digelar.

Mereka yang datang adalah para orang tua hingga anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan lantaran mereka hendak mengikuti sholat tarawih perdananya.

Warga laki-laki tampak mengenakan busana muslim lengkap dengan kopiahnya, sedangkan wanita ada yang sudah mengenakan mukena saat masuk ke dalam masjid. Begitu juga anak-anak, hanya saja para anak itu didampingi orang tuanya.

Mereka tampak antusias hendak mengikuti pelaksanaan sholat tarawih. Di bagian dalam masjid, warga Muhammadiyah terlihat mengisi saf yang masih kosong sambil berzikir menunggu masuk waktu salat Isya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/337/3202113//pemerintah-G5ho_large.jpg
Penjelasan Lengkap Menag soal 1 Ramadhan 1447 Hijriah Jatuh pada Kamis 19 Februari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/337/3202109//pemerintah-t7ah_large.jpg
Breaking News! Pemerintah Tetapkan 1 Ramadhan 1447 Hijriah Kamis 19 Februari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/340/3202106//ramadan-6UvZ_large.jpg
Hilal Awal Ramadhan 2026 Tidak Terlihat di Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/337/3202099//pbnu-N4pK_large.jpg
Awal Puasa Ramadhan Berbeda, Yenny Wahid: Sesuai Keyakinan Masing-Masing!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/337/3202096//pbnu-59yY_large.jpeg
PBNU: Awal Ramadan 1447 Hijriah Jatuh Hari Kamis 19 Februari 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/337/3202094//pemerintah-rbOI_large.jpg
Kemenag: 1 Ramadan 1447 Hijriah Jatuh pada Kamis 19 Februari 2026!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement