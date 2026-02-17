Momen Warga Muhammadiyah Laksanakan Sholat Tarawih Perdana

JAKARTA -Warga Muhammadiyah menetapkan awal Ramadhan 1447 H atau awal puasa pada Rabu, 18 Februari 2026. Mereka berbondong-bondong melaksanakan sholat tarawih perdananya, salah satunya di Masjid At Tanwir PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (17/2/2027).

Pantauan Okezone, di Masjid At Tanwir PP Muhammadiyah tampak warga Muhammadiyah ramai mendatangi masjid yang berada di Kecamatan Menteng tersebut sejak sebelum pelaksanaan sholat Isya digelar.

Mereka yang datang adalah para orang tua hingga anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan lantaran mereka hendak mengikuti sholat tarawih perdananya.

Warga laki-laki tampak mengenakan busana muslim lengkap dengan kopiahnya, sedangkan wanita ada yang sudah mengenakan mukena saat masuk ke dalam masjid. Begitu juga anak-anak, hanya saja para anak itu didampingi orang tuanya.

Mereka tampak antusias hendak mengikuti pelaksanaan sholat tarawih. Di bagian dalam masjid, warga Muhammadiyah terlihat mengisi saf yang masih kosong sambil berzikir menunggu masuk waktu salat Isya.