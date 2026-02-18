Perbedaan Awal Ramadhan, MUI Ingatkan Sikap Toleran Empat Imam Mazhab

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas menyatakan, umat Islam sudah terbiasa dengan perbedaan pendapat. Salah satu yang mencolok adalah terkait pandangan empat mazhab.

Hal itu disampaikan Anwar Abbas saat merespons adanya perbedaan penentuan awal Ramadhan 1447 Hijriah.

"Salah satu hal menarik dari mereka adalah sikap toleran yang telah mereka perlihatkan kepada kita," kata Anwar, Rabu (18/2/2026).

Menurutnya, meski memiliki perbedaan pandangan dalam banyak hal, mereka tetap saling menghormati dan tidak memaksakan pendapatnya kepada yang lain.

"Hal itu bisa terjadi karena mereka, selain sangat mengutamakan ukhuwah islamiyah, juga melihat perbedaan pendapat tersebut bukan sebagai sebuah bencana atau malapetaka, melainkan sebuah rahmat," ujarnya.