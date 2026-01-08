OSO Instruksikan Kader Hanura Bantu Korban Bencana Tanpa Cari Panggung

JAKARTA – Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), menginstruksikan seluruh kadernya untuk fokus membantu korban banjir dan tanah longsor di Sumatera tanpa mencari popularitas. Ia menegaskan bahwa membantu korban bencana harus dilandasi ketulusan, keikhlasan, serta semangat hati nurani.

Instruksi itu disampaikan OSO saat memberi sambutan pada acara peresmian kantor baru Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026). Ia menekankan, bantuan harus diberikan dengan tulus dan ikhlas, bukan untuk ajang promosi atau mencari keuntungan politik.

“Bangun solidaritas, bangun persatuan, bangkitkan semangat mereka. Membantu tanpa melihat dan tanpa menggunakan, tanpa mencari popularitas. Tulusan keikhlasan membantu itu dengan semangat hati nurani,” tegas OSO.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa keputusan menggelar acara peresmian kantor baru dilakukan secara sederhana. Hal itu, menurutnya, merupakan bentuk penyesuaian diri dengan kondisi bangsa yang sedang berduka.