Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

OSO Instruksikan Kader Hanura Bantu Korban Bencana Tanpa Cari Panggung

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |15:00 WIB
OSO Instruksikan Kader Hanura Bantu Korban Bencana Tanpa Cari Panggung
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang. (Foto: Achmad Al Fiqri/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), menginstruksikan seluruh kadernya untuk fokus membantu korban banjir dan tanah longsor di Sumatera tanpa mencari popularitas. Ia menegaskan bahwa membantu korban bencana harus dilandasi ketulusan, keikhlasan, serta semangat hati nurani.

Instruksi itu disampaikan OSO saat memberi sambutan pada acara peresmian kantor baru Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026). Ia menekankan, bantuan harus diberikan dengan tulus dan ikhlas, bukan untuk ajang promosi atau mencari keuntungan politik.

“Bangun solidaritas, bangun persatuan, bangkitkan semangat mereka. Membantu tanpa melihat dan tanpa menggunakan, tanpa mencari popularitas. Tulusan keikhlasan membantu itu dengan semangat hati nurani,” tegas OSO.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa keputusan menggelar acara peresmian kantor baru dilakukan secara sederhana. Hal itu, menurutnya, merupakan bentuk penyesuaian diri dengan kondisi bangsa yang sedang berduka.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/614/3190181//ilustrasi-AiS9_large.jpg
Bolehkah Zakat untuk Korban Bencana? Ini Penjelasannya dalam Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/340/3189491//bencana_sumatera-JNaT_large.jpg
Bantuan Korban Bencana Sumatera Terus Mengalir dari Daerah, Capai Miliaran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188212//bantuan_korban_banjir-Fd93_large.jpg
Bantuan ke Sumbar Dikebut, Dapur Umum Siapkan 239.898 Bungkus Makan per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296//sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172285//perindo-3EZn_large.jpg
Ketum Hanura OSO Kumpulkan Parpol Non-parlemen, Termasuk Perindo, Bahas Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169221//partai-qcR9_large.jpg
OSO Akan Kumpulkan Ratusan Anggota DPRD Hanura Jelang Pemilu 2029, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement