INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Dihadiri Elite Parpol, Oso Resmikan Kantor Baru DPP Hanura

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |16:56 WIB
Dihadiri Elite Parpol, Oso Resmikan Kantor Baru DPP Hanura
Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Oesman Sapta Odang (Oso) meresmikan kantor baru DPP Hanura di Jalan Proklamasi Nomor 81, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut dibarengi dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-19 Hanura.

Menurut Oso, syukuran digelar secara sederhana sebagai bentuk empat terhadap masyarakat di Aceh dan Sumatera yang tengah dilanda bencana. "Ini tak seperti biasanya di gedung besar. Sekarang digelar sederhana sekaligus syukuran kantor baru. Sebab, menyesuaikan dengan kondisi saudara-saudara kita dan kepedulian kita terhadap bencana," katanya, Kamis (8/1/2025).

Oso pun mengajak para kadernya untuk mendoakan masyarakat yang sedang terkena musibah, setelah sebelumnya melakukan pemotongan tumpeng yang diberikan secara simbolis kepada dewan pakar, penasihat, dewan kehormatan, dan fungsionaris partai.

"Mari di HUT Hanura ini, semua kader berdoa untuk saudara kita yang terkena musibah, diampuni dosanya, ditolong bersama-sama," imbuhnya. 

Ia mengungkapkan bahwa partainya memiliki logo dan mars baru yang akan segera diluncurkan. Diharapkan bisa menjadi semangat baru. Kepada seluruh kadernya, Oso mengingatkan tagline partainya, Daerah Berjaya, Indonesia Sejahtera. 

"Karena tak ada Indonesia makmur, jika daerah belum makmur," ujarnya.

Dengan adanya gedung baru, ia berharap bisa menjadi tempat untuk merencanakan rencana-rencana jangka pendek maupun jangka panjang menuju kontestasi politik di 2029. "Dengan gedung baru, harapannya, daerah juga kantor-kantor DPD semakin kuat. Struktural kepartaian semakin jalan. Kerja, kerja, kerja," katanya. 

