DPR Bakal Revisi UU Perlindungan Anak dan UU Peradilan Pidana Anak

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan segera merevisi Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Revisi kedua undang-undang tersebut diperlukan menyusul maraknya kasus perundungan terhadap anak, baik di lingkungan sekolah, ruang terbuka, maupun ruang siber.

“Kami dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berkomitmen untuk sesegera mungkin kami akan merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak, sistem peradilan pidana anak,” kata Dasco dalam acara Peringatan Hari Anak Internasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Dasco menyoroti fenomena anak-anak yang dihina dan dikucilkan di sekolah, tetapi tetap menjadi sasaran perundungan siber (cyberbullying) saat tiba di rumah.

Menurutnya, penyebaran foto dan nama korban di grup percakapan serta serangan akun palsu yang terjadi siang dan malam membuat anak tidak lagi merasa aman, baik di ruang kelas maupun saat berada di rumah dengan telepon genggamnya.

"Kekerasan tidak lagi dibatasi oleh pagar sekolah, jam pelajaran, atau jarak. Satu unggahan dapat disaksikan ribuan orang. Satu gambar dapat disalin berkali-kali. Luka psikologis anak berlangsung jauh setelah pelaku berhenti menekan tombol kirim. Dan kita tidak tahu sampai kapan luka di hati itu akan sembuh," ujarnya.

Dia pun mengingatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan agar tidak menganggap enteng persoalan perundungan maupun berupaya menutupi kasus demi menjaga citra institusi tertentu.

"Kita jangan meremehkan perundungan sebagai kenakalan biasa. Dan jangan pernah memaksa korban diam demi nama baik sekolah, keluarga, ataupun lembaga. Martabat anak lebih utama daripada reputasi siapa pun," tegasnya.

(Arief Setyadi )

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