Atasi Bullying, Dasco Dorong Polri Bentuk Direktorat Perlindungan Anak hingga Tingkat Polsek

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendorong agar Polri segera membentuk Direktorat Perlindungan Anak hingga tingkat Polsek. Penguatan Direktorat Perlindungan Anak diperlukan untuk mencegah dan menangani maraknya kasus kekerasan serta perundungan anak.

"Kami dari DPR RI akan mendukung penuh anggaran-anggaran dari pihak kepolisian yang akan membuat direktorat-direktorat perlindungan anak di setiap polda, di setiap polres, bahkan mungkin di polsek-polsek," kata Dasco dalam acara peringatan Hari Anak Internasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu juga menegaskan jika DPR akan memperjuangkan tambahan anggaran bagi instansi kepolisian dalam rangka penguatan peran direktorat ini.

“Kami dari DPR RI akan fight, kami akan berjuang memperjuangkan aspirasi ini bahkan kepada Bapak Presiden untuk tambahan anggaran soal direktorat perlindungan ini," tegasnya.

Menurut dia, kasus perundungan terhadap anak sudah sangat memprihatinkan karena terjadi di berbagai lingkungan, mulai dari sekolah, ruang terbuka, hingga ruang siber.

Dasco berharap penguatan perlindungan anak melalui kepolisian dapat membantu memastikan setiap kasus perundungan ditindaklanjuti dengan cepat.

“Tentunya ini harus menjadi perhatian kita semua, setiap pelanggaran terhadap perundungan anak dan kemudian ada pidananya harus segera ditindaklanjuti,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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