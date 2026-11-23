Satgas PKH Tertibkan Pelanggaran Kawasan Hutan di Riau, DPR: Kejar Pihak yang Bertanggung Jawab!

JAKARTA – DPR RI menanggapi aksi langkah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang menertibkan pemanfaatan kawasan hutan yang melanggar hukum. Satgas PKH mengambil alih pabrik dan kebun kelapa sawit PT GSL di Kuantan Singingi, Riau seluas 42 hektare.

Pemerintah juga mencabut izin pemanfaatan hutan PT RAPP dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare.

“Saya mengingatkan agar penegakan hukum menjangkau pihak yang membiayai, mengendalikan, dan menikmati keuntungan dari kegiatan tersebut, serta tidak membiarkan masyarakat dijadikan tameng untuk menghambat penertiban,” ujar Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti, Senin (23/11/2026).

Politikus Partai Gerindra ini menilai penertiban kawasan hutan tidak hanya menyangkut persoalan penegakan hukum dan pemulihan lingkungan, tetapi juga keberlangsungan penghidupan masyarakat yang selama ini bekerja di sekitar kawasan tersebut.

“Hutan bisa hilang sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun. Upah seorang buruh bisa hilang dalam sehari. Ketika kawasan hutan ditertibkan, dua perkara itu tiba-tiba bertemu,” kata Azis.

Menurutnya, banyak pekerja menggantungkan penghasilan pada kegiatan usaha tanpa mengetahui status hukum kawasan maupun keputusan yang diambil oleh pemilik dan pengendali usaha.

Kondisi tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk menjadikan masyarakat sebagai alat tawar dalam menghadapi penertiban pemerintah.

Dia juga meminta aparat tidak menyamakan masyarakat yang memperjuangkan penghidupannya dengan pihak yang memiliki kepentingan mempertahankan kegiatan yang melanggar hukum.

“Kalau warga datang menyampaikan keberatan, dengarkan apa yang sungguh mereka khawatirkan. Kalau ada yang menggerakkan mereka untuk menghalangi pemeriksaan, telusuri siapa yang memberi perintah dan kepentingan apa yang sedang dipertahankan,” tegasnya.