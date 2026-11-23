Longsor Berulang di Pejaten Timur, Pemprov DKI Percepat Pembangunan Turap Permanen

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempercepat pembangunan turap permanen di wilayah Pejaten Timur, Jakarta Selatan. Langkah ini dilakukan menyusul longsor susulan yang terjadi di Jalan Langgar II, RT 007/RW 010, pada Sabtu (21/11/2026) sore.

“Kami memahami kekhawatiran warga di Pejaten Timur. Penanganan darurat terus dilakukan, sementara pembangunan turap permanen akan dipercepat sesuai instruksi Bapak Gubernur agar lokasi ini benar-benar aman,” kata Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Cyril Raoul Hakim dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).

Pria yang akrab disapa Chico Hakim itu menjelaskan, longsor dipicu hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur kawasan tersebut. Material longsor mengakibatkan akses Jalan Langgar II terputus serta menyumbat sebagian aliran Saluran Penghubung (PHB) Poltangan.

Dia menambahkan, sumbatan tersebut menyebabkan air meluap hingga permukiman warga di RT 13 dan RT 14 terendam banjir. Ketinggian genangan mencapai 30–50 sentimeter.