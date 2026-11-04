Kepala Bappeda DKI Jakarta Atika Nur Rahmania Meninggal Dunia

JAKARTA — Kabar duka menyelimuti Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Atika Nur Rahmania meninggal dunia pada Rabu (4/11/2026) setelah sempat menjalani perawatan di RSUD Tarakan.

Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko menyampaikan bahwa jenazah almarhumah saat ini masih berada di RSUD Tarakan dan selanjutnya akan dibawa ke rumah duka di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

"Saat ini jenazah masih di RSUD Tarakan dan selanjutnya akan dibawa ke rumah duka di kawasan Pondok Kelapa untuk pemulasaraan," kata Sigit saat dikonfirmasi, Rabu (4/11/2026).

Dia menambahkan, prosesi pemakaman almarhumah rencananya akan dilaksanakan esok hari di TPU Pondok Kelapa.

"Rencananya pemakaman akan dilaksanakan esok hari di TPU Pondok Kelapa," sambungnya.