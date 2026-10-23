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Pramono Ngaku Tak Bisa Tidur karena Jakarta Tak Kunjung Diguyur Hujan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 23 Oktober 2026 |13:26 WIB
Pramono Ngaku Tak Bisa Tidur karena Jakarta Tak Kunjung Diguyur Hujan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
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JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengaku tak bisa tidur semalaman lantaran hujan belum turun di Ibu Kota. Dia berharap hujan turun pada Kamis dan Jumat ini.

"Bahkan semalam, terus terang, saya enggak bisa tidur karena saya berharap banget bahwa hari ini hujan, kemarin juga hujan," kata Pramono di Jakarta Pusat, Jumat (23/10/2026).

Harapan tersebut muncul setelah Pemprov DKI Jakarta berupaya melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk memicu hujan buatan. Hujan diharapkan turun sebelum pelaksanaan sejumlah acara berskala internasional yang akan digelar di Jakarta pada akhir pekan ini.

Pramono mengaku telah memerintahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta untuk segera menggelar OMC apabila awan yang dapat menjadi target penyemaian terpantau di langit Jakarta.

"Tetapi tadi pagi saya sudah langsung telepon kepala Badan Penanggulangan Bencana, saya minta ketika ada ruang untuk diturunkan hujan, mudah-mudahan Jakarta sebelum Jakarta Running Festival maupun konser Ye ini bisa ada hujan yang membuat Jakarta menjadi lebih sejuk," jelasnya.

 

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