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Pramono Soroti Truk Biang Kerok Kemacetan di Jalur Transjakarta

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |11:44 WIB
Pramono Soroti Truk Biang Kerok Kemacetan di Jalur Transjakarta
Bus Transjakarta (foto: Okezone)
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JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyoroti maraknya insiden truk bermuatan berlebih yang melintas dan tersangkut di jalur khusus Transjakarta (busway), hingga menyebabkan kecelakaan dan kemacetan. Gangguan tersebut dinilai menghambat mobilitas masyarakat. Pramono mengaku turut mengalami kemacetan akibat insiden serupa.

Hal itu disampaikan Pramono saat merespons tingginya frekuensi gangguan lalu lintas di jalur busway belakangan ini, khususnya di Koridor 9 rute Pinang Ranti–Pluit. Dalam satu bulan terakhir, tercatat sedikitnya empat kali insiden truk tersangkut di jalur tersebut.

"Jadi memang saya mendapatkan laporan juga hal yang sama. Saya sudah meminta kepada Dinas Perhubungan untuk truk-truk yang muatannya berlebihan, tidak kemudian memotong jalur busway sehingga itulah yang terjadi di beberapa tempat," ujarnya kepada wartawan, Kamis (22/10/2026).

Pramono menjelaskan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah truk dengan muatan berlebih atau overdimension and overload (ODOL) yang nekat memasuki jalur Transjakarta. Dimensi kendaraan dan muatan yang melebihi batas berisiko membentur fasilitas umum, seperti jembatan penyeberangan orang (JPO), di sepanjang rute.

"Untuk itu saya meminta kepada Dinas Perhubungan mensupport Transjakarta untuk memberikan penegas, apa, tindakan tegas terhadap hal itu," tuturnya.

 

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