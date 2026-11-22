JAKARTA – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memperpanjang jam operasional rute 14A (JIS–Monas) hingga pukul 01.00 WIB guna mendukung kelancaran mobilitas penonton konser My Chemical Romance (MCR) di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, Minggu (22/11/2026).
"Perpanjangan jam operasional pada rute 14A ini merupakan bentuk komitmen Transjakarta dalam menyediakan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi para penonton konser, khususnya saat arus kepulangan dari kawasan JIS menuju pusat kota," kata Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).
Selain perpanjangan waktu operasional, sejumlah layanan transportasi umum alternatif juga tersedia untuk menjangkau kawasan JIS. Penumpang dapat memanfaatkan titik pemberhentian berikut untuk menuju maupun kembali dari lokasi acara:
Rute 12P: Stasiun LRT Pegangsaan–JIS
Koridor 14: JIS–Senen (beroperasi 24 jam)
Rute 14B: Tanjung Priok–Senen via JIS
JAK.77: Tanjung Priok–Jembatan Item
JAK.90: Terminal Tanjung Priok–Rusun Kemayoran
JAK.120: Jakarta International Stadium–Terminal Muara Angke.