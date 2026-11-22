Ada Konser MCR di JIS, TransJakarta Perpanjang Jam Operasional

JAKARTA – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memperpanjang jam operasional rute 14A (JIS–Monas) hingga pukul 01.00 WIB guna mendukung kelancaran mobilitas penonton konser My Chemical Romance (MCR) di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, Minggu (22/11/2026).

"Perpanjangan jam operasional pada rute 14A ini merupakan bentuk komitmen Transjakarta dalam menyediakan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi para penonton konser, khususnya saat arus kepulangan dari kawasan JIS menuju pusat kota," kata Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).

Selain perpanjangan waktu operasional, sejumlah layanan transportasi umum alternatif juga tersedia untuk menjangkau kawasan JIS. Penumpang dapat memanfaatkan titik pemberhentian berikut untuk menuju maupun kembali dari lokasi acara:

1. Halte Jakarta International Stadium (JIS)

Rute 12P: Stasiun LRT Pegangsaan–JIS

Koridor 14: JIS–Senen (beroperasi 24 jam)

2. Bus Stop Taman BMW

Rute 14B: Tanjung Priok–Senen via JIS

JAK.77: Tanjung Priok–Jembatan Item

JAK.90: Terminal Tanjung Priok–Rusun Kemayoran

JAK.120: Jakarta International Stadium–Terminal Muara Angke.