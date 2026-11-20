Kios Laundry di Kemayoran Terbakar, Rute Transjakarta 14B Dialihkan

JAKARTA — Kebakaran melanda sebuah kios laundry di Jalan Taruna Jaya II, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Jumat (20/11/2026) subuh. Peristiwa ini turut berdampak pada operasional transportasi publik sehingga rute Transjakarta 14B harus dialihkan sementara waktu.

Berdasarkan informasi dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta melalui akun resmi Instagram-nya, petugas mulai melakukan operasi pemadaman sekitar pukul 05.10 WIB setelah menerima laporan warga.

Guna mencegah api merambat ke bangunan padat penduduk di sekitarnya, sebanyak 16 unit mobil pemadam kebakaran beserta 70 personel dikerahkan ke lokasi kejadian. Respons cepat petugas membuat perambatan api berhasil dilokalisasi hanya dalam waktu lima menit, tepatnya pukul 05.15 WIB.

"Selanjutnya pada pukul 05.22 WIB, operasi pemadaman memasuki tahap pendinginan guna mengurai material yang mudah terbakar," tulis akun resmi Humas Jakfire, Jumat (20/11/2026).

Setelah berjibaku selama kurang lebih 37 menit, proses pemadaman secara keseluruhan dinyatakan selesai pada pukul 05.47 WIB.