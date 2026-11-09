Kebakaran Gedung Apartemen di China Tewaskan 14 Orang

TAIYUAN - Kebakaran yang melanda sebuah gedung apartemen di Tiongkok bagian utara menewaskan setidaknya 14 orang, menurut laporan media pemerintah pada Senin, (9/11/2026). jumlah korban tewas ini bertambah dari laporan awal pada malam sebelumnya.

Kebakaran mematikan tergolong cukup sering terjadi di Tiongkok akibat lemahnya peraturan bangunan dan sering kali buruknya penerapan standar keselamatan kerja.

Peristiwa kebakaran tersebut terjadi di sebuah gedung di kota Taiyuan, provinsi Shanxi, pada Minggu, (8/11/2026) sekitar pukul 17.00 (09.00 GMT), demikian dilaporkan kantor berita resmi Xinhua pada malam harinya.

"Sebanyak 38 orang dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, lima di antaranya telah meninggal dunia," lapor Xinhua, yang menjadikan jumlah korban jiwa mencapai 14 orang hingga Senin pagi.

Api berhasil dipadamkan pada Minggu, dan upaya pencarian serta penyelamatan telah rampung, demikian dilaporkan.