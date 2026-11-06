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Area Dapur Rumah Makan di Blok M Jaksel Kebakaran, 3 Orang Luka-Luka

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 06 November 2026 |19:14 WIB
Area Dapur Rumah Makan di Blok M Jaksel Kebakaran, 3 Orang Luka-Luka
Kebakaran terjadi di dapur restoran di Blok M Square, Kebayoran Baru, Jaksel.
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JAKARTA – Kebakaran melanda area dapur Restoran Solaria di Blok M Square, Jalan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat (6/11/2026) sore. Insiden ini mengakibatkan tiga orang karyawan mengalami luka bakar ringan.

“Objek kebakaran yakni area dapur Solaria di Blok M Square, Jalan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,” kata petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta dalam keterangannya, Jumat (6/11/2026).

Petugas menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 16.14 WIB. Kebakaran bermula saat salah seorang karyawan hendak mengganti tabung gas LPG di area dapur.

“Namun, pada saat proses penggantian tabung gas dilakukan, api pada kompor masih dalam keadaan menyala sehingga menyambar tabung gas yang baru dipasang,” ujarnya.

Akibat kejadian tersebut, tiga orang mengalami luka bakar ringan. Kebakaran berhasil dengan cepat ditangani oleh tim keselamatan (safety team) pengelola mal sebelum merambat ke area lain.

“Korban tiga orang mengalami luka bakar ringan. Api sudah bisa diatasi oleh tim safety mal Blok M Square. Petugas damkar hanya melakukan pengecekan dan memastikan kondisi lokasi benar-benar aman,” jelasnya.

(Rahman Asmardika)

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