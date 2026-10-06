Kebakaran Rumah Gudang Obat di Matraman Jaktim Tewaskan 2 Orang

JAKARTA — Kebakaran melanda sebuah rumah tinggal tiga lantai yang difungsikan sebagai gudang obat di Jalan Asem Gede Timur, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (6/10/2026) pagi. Insiden tersebut mengakibatkan dua orang tewas.

Perwira Piket Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Timur, Suhudi, mengonfirmasi dua korban meninggal dunia dalam peristiwa tersebut, yakni Muhammad Fadel (17) dan Rezi (21).

"Objek kebakaran merupakan rumah tinggal tiga lantai yang digunakan sebagai gudang obat. Korban meninggal dua orang," ujar Suhudi, Selasa (6/10/2026).

Laporan kebakaran pertama kali diterima pihak pemadam kebakaran sekitar pukul 05.06 WIB. Petugas dari Kantor Sektor Matraman langsung meluncur ke lokasi dengan pengerahan awal lima unit armada, termasuk satu unit mobil medium.

"Petugas tiba di lokasi pukul 05.08 WIB dan langsung melakukan penanganan. Operasi pemadaman dimulai sekitar pukul 05.14 WIB," jelas Suhudi.

Api berhasil dilokalisasi pada pukul 05.50 WIB, disusul proses pendinginan pada pukul 06.02 WIB. Untuk menuntaskan pemadaman, total 10 unit kendaraan pemadam kebakaran beserta 50 personel dikerahkan ke lokasi. Seluruh operasi pemadaman dinyatakan selesai sepenuhnya pada pukul 07.03 WIB.

(Rahman Asmardika)

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