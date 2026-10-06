Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Rumah Gudang Obat di Matraman Jaktim Tewaskan 2 Orang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 06 Oktober 2026 |10:38 WIB
Kebakaran Rumah Gudang Obat di Matraman Jaktim Tewaskan 2 Orang
ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA — Kebakaran melanda sebuah rumah tinggal tiga lantai yang difungsikan sebagai gudang obat di Jalan Asem Gede Timur, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (6/10/2026) pagi. Insiden tersebut mengakibatkan dua orang tewas.

Perwira Piket Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Timur, Suhudi, mengonfirmasi dua korban meninggal dunia dalam peristiwa tersebut, yakni Muhammad Fadel (17) dan Rezi (21).

"Objek kebakaran merupakan rumah tinggal tiga lantai yang digunakan sebagai gudang obat. Korban meninggal dua orang," ujar Suhudi, Selasa (6/10/2026).

Laporan kebakaran pertama kali diterima pihak pemadam kebakaran sekitar pukul 05.06 WIB. Petugas dari Kantor Sektor Matraman langsung meluncur ke lokasi dengan pengerahan awal lima unit armada, termasuk satu unit mobil medium.

"Petugas tiba di lokasi pukul 05.08 WIB dan langsung melakukan penanganan. Operasi pemadaman dimulai sekitar pukul 05.14 WIB," jelas Suhudi.

Api berhasil dilokalisasi pada pukul 05.50 WIB, disusul proses pendinginan pada pukul 06.02 WIB. Untuk menuntaskan pemadaman, total 10 unit kendaraan pemadam kebakaran beserta 50 personel dikerahkan ke lokasi. Seluruh operasi pemadaman dinyatakan selesai sepenuhnya pada pukul 07.03 WIB.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/338/3246116//kebakaran-exy6_large.jpg
Rumah di Pulogadung Jaktim Kebakaran, 2 Lansia Tewas Mengenaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/338/3245787//ilustrasi-hq0V_large.jpg
Memasak Ditinggal Ngobrol dengan Tetangga, Rumah di Kemayoran Terbakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/337/3245534//pemerintah-f5jr_large.jpg
3 Anggota Damkar Tewas saat Tugas, Mendagri Tito Ucapkan Belasungkawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/11/3245154//pnm_dan_brins_bantu_warga_sade-XIdJ_large.jpg
Bangkit Pascakebakaran, Bantuan PNM dan BRINS Nyalakan Harapan Warga Sade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/27/338/3244511//kebakaran-xnEA_large.jpg
RSUD Cibitung Kebakaran, Puluhan Pasien Panik Dievakuasi ke Halaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/27/338/3244504//kebakaran-4IET_large.jpg
Kronologi Kebakaran Restoran di Kebayoran Baru, Api Muncul dari Cerobong
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement