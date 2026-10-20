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Water Tank TNI Bantu Padamkan Kebakaran di Tajurhalang Bogor

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |21:25 WIB
Water Tank TNI Bantu Padamkan Kebakaran di Tajurhalang Bogor
Prajurit TNI Padamkan Kebakaran di Bogor (foto: dok ist)
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JAKARTA - Kebakaran melanda lapak barang bekas di Kampung Karet, Desa Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kebakaran tersebut diduga kuat dipicu korsleting listrik.

Api pertama kali terlihat di lapak barang bekas milik Rosadi yang memiliki luas sekitar 1.000 meter persegi di RT 01/RW 10, Desa Tajurhalang. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi lapak, termasuk material yang mudah terbakar seperti plastik, papan kayu, dan thinner.

Kobaran api kemudian merambat ke sejumlah lapak barang rongsokan lain di sekitar lokasi kejadian.

Melihat api yang semakin membesar, pemilik lapak dan warga setempat panik karena khawatir tempat usaha serta rumah mereka ikut terbakar.

Kebakaran akhirnya dapat dikendalikan setelah satu unit mobil pemadam kebakaran dan satu unit water tank Kodim 0508/Depok tiba di lokasi. Petugas Babinsa Koramil 04/Bojong Gede di bawah kendali Korem 051/Wijayakarta turut membantu proses pemadaman.

"Syukur alhamdulillah, kebakaran dapat kita lokalisir sehingga tidak semakin membesar dan merambat ke permukiman warga di Kampung Karet, Kabupaten Bogor, Jawa Barat," kata Babinsa Koramil 04/Bojong Gede, Sertu Gatot Winardi, kepada wartawan, Selasa (20/10/2026).

 

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