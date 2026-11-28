Baku Tembak di Paniai, Buron KKB Papua Tewas Diberondong Pasukan TNI

Korban wanita yang menjadi korban KKB (Foto: Dok TNI)

JAKARTA - Baku tembak terjadi antara personel TNI dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Kelompok Ekstrimis Bersenjata (KEB) di Papua. Anggota KKB hingga seorang wanita terkena tembakan.

Baku tembak terjadi di kawasan Kampung Waipa, Distrik Teluk Deya, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Peristiwa tersebut bermula saat personel TNI melihat sejumlah orang bersenjata yang dinilai mengancam keselamatan prajurit.

Saat melakukan pengamatan, personel mendapat tembakan dari arah atas atau ketinggian. Tembakan balasan kemudian diberikan hingga baku tembak tidak terhindarkan.

"Dan dilakukan balasan tembakan ke arah kelompok tersebut," kata Panglima Komando Operasi (Pangkoops) TNI Habema, Brigjen TNI Riyanto, Sabtu (28/11/2026).

Dalam baku tembak tersebut, seorang anggota KKB disinyalir tertembak dan dibawa pergi oleh kelompoknya. Setelah itu, KKB melakukan penembakan secara acak.

"Kemudian dibawa meninggalkan lokasi oleh kelompoknya sambil mengeluarkan tembakan secara sporadis dan tidak terarah,” ucapnya.

Dalam pemeriksaan lanjutan, personel TNI menemukan seorang pria yang tewas akibat tertembak. Pria tersebut diidentifikasi sebagai Niko Gobai (38). Niko diduga merupakan anggota KKB yang masuk daftar pencarian orang (DPO).