Panglima TNI: Istilah KKB Diganti Jadi Kelompok Ekstremis Bersenjata Papua!

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjelaskan perubahan istilah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi Kelompok Ekstremis Bersenjata (KEB). Sedianya, kata dia, akan terbit peraturan presiden (perpres) yang mengatur istilah ini.

Menurutnya, setiap instasi memiliki istilah yang berbeda terkait organisasi separatisme di Papua ini. Ia pun berkata, Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan perpres untuk menerapkan istilah resmi dari KEB.

"Jadi memang setiap instansi itu penyebutannya berbeda. Dari kepolisian, BIN, kemudian TNI. Nah nanti sudah ada perpres dari Bapak Presiden bahwa kita sepakat untuk penyebutannya kelompok ekstremis bersenjata," ujar Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2026).

Dengan demikian, Agus berkata, penanganan KEB ini tak dipolarisasi ke wilayah politik, termasuk campur tangan negara lain.

"Sehingga tidak dipolarisasi ke politik, sehingga bisa ke mana-mana gitu itunya ya, bisa negara lain bisa ikut campur dan terjadi separatisme juga di wilayah tersebut," tutup Agus.

(Fahmi Firdaus )

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