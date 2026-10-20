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Petugas yang Tewas Terjebak Kebakaran Hutan di Bromo Jadi 5 Orang

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |08:30 WIB
Petugas yang Tewas Terjebak Kebakaran Hutan di Bromo Jadi 5 Orang
Petugas yang Tewas Terjebak Kebakaran Hutan di Bromo Jadi 5 Orang
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PROBOLINGGO – Petugas dan relawan Satgas Karhutla yang gugur saat memadamkan kebakaran di Bukit Mentigen, kawasan Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru (TNBTS) bertambah menjadi 5 orang.

Korban terbaru yang mengembuskan napas terakhir adalah Munawi, warga Desa Ngadirejo, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Munawi gugur usai mendapat perawatan medis intensif di RSUD dr Soetomo Surabaya akibat luka bakar parah.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Probolinggo, Oemar Syarif, menjelaskan bahwa Munawi dan satu korban selamat bernama Suraji mengalami luka bakar serius berkisar 40 hingga 50 persen.

"Awalnya enam korban terjebak api saat pemadaman di Bukit Mentigen. Tiga gugur di TKP, satu di RSUD Tongas, dan satu lagi gugur di RSUD dr Soetomo Surabaya,” ujar Oemar Syarif, dikutip Selasa (20/10/2026).

“Saat ini masih ada satu korban lainnya yang sedang menjalani rawat inap intensif di Surabaya,” tandasnya.

Dengan berpulangnya Munawi, total korban jiwa dalam tragedi kebakaran di kawasan Bromo tersebut kini berjumlah 5 orang. Adapun rincian data para korban gugur yaitu, Sukaris (gugur di lokasi kejadian/TKP).

 

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