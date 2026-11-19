Malaysia Minta Kompensasi Akibat Karhutla, Kepala Bakom: Presiden Sudah Minta Maaf

JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Syahganda Nainggolan menanggapi tuntutan kompensasi Malaysia atas dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Syahganda menilai Malaysia seharusnya tidak meminta ganti rugi atas peristiwa tersebut.

Menurut dia, Malaysia seharusnya mencontoh sikap Singapura yang mengapresiasi upaya Indonesia dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan.

"Jadi sebenarnya tiru aja bagaimana yang Malaysia ini bisa meniru kemuliaan dari Bapak Perdana Menteri Singapura ya bahwa mereka mengapresiasi. Jadi jangan minta ganti rugi dong gitu," kata Syahganda di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Syahganda kemudian menyinggung Presiden Prabowo Subianto yang telah menyampaikan permintaan maaf kepada Malaysia dan Singapura atas dampak asap karhutla.

"Ya, pertama kan kita harus melihat bagaimana Bapak Presiden kita sudah meminta maaf kepada Malaysia dan apa namanya Singapura atas asap kemarin," ujarnya.

Lebih lanjut, Syahganda juga menyinggung kontribusi Indonesia dalam menghasilkan oksigen apabila kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi."Meskipun kita harus tegaskan lagi bahwa kalau asap berhenti kita ngirim oksigen," lanjut dia.