Penyelundupan Emas Rp50 Miliar ke Malaysia Digagalkan di Bandara Syamsudin Noor

JAKARTA – Upaya penyelundupan emas 21,8 kilogram senilai Rp50 miliar di Bandara Internasional Syamsudin Noor, Kalimantan Selatan berhasil digagalkan. Emas tersebut rencananya akan diselundupkan ke Malaysia.

"Petugas berhasil menggagalkan penyelundupan emas dari dua kegiatan dalam satu minggu," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Djaka Budi Utama dalam konferensi persnya, dikutip dari akun YouTube Bea Cukai Banjarmasin, Senin (16/11/2026).

Dia menegaskan, kejahatan ini bukan sekadar pelanggaran administratif kepabeanan biasa. Namun, kejahatan ekonomi terstruktur karena berupaya menyelundupkan sumber daya alam Indonesia ke luar negeri.

"Dari hasil ini tentunya ada potensi kerugian negara yang tidak terpungut ya di mana kewajiban dalam ekspor emas keluar itu adalah beberapa nilai pungutan yang harus dipenuhi yaitu bea keluar yang harus dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku," katanya.

Adapun para pelaku menggunakan berbagai modus untuk mengelabui petugas bandara agar bisa lolos dari pemeriksaan. Salah satunya dengan memodifikasi pakaian untuk menyembunyikan emas tersebut.