Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ditpolairud Polda Jabar Gagalkan Penyelundupan 50.000 Benih Lobster Senilai Rp2 M

Muslimin , Jurnalis-Kamis, 03 Juli 2025 |18:23 WIB
Ditpolairud Polda Jabar Gagalkan Penyelundupan 50.000 Benih Lobster Senilai Rp2 M
Ditpolairud Polda Jawa Barat menggagalkan upaya penyelundupan 50.000 ekor benih bening lobster/Foto: Muslimin-Okezone
A
A
A

CIREBON -  Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Barat menggagalkan upaya penyelundupan 50.000 ekor benih bening lobster (BBL). Nilai ekonomi benih lobster tersebut ditaksir mencapai Rp2 miliar.

Upaya menggalkan penyelundupan ini terjadi di Jalan Tol Cipali KM 137, Desa Cikawung, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, Kamis (3/7/2025). Petugas Ditpolairud telah melakukan pengejaran terhadap pelaku dari wilayah Jawa Tengah.

Dua orang pria berinisial ID (30) dan MP (28), asal Kebumen, Jawa Tengah, diamankan saat mengendarai mobil Daihatsu Luxio warna putih bernomor polisi B 1610 BMD. Saat diperiksa, petugas menemukan 10 boks styrofoam berisi puluhan ribu benih lobster jenis pasir dan mutiara.

"Pengungkapan ini berawal dari informasi intelijen mengenai pengiriman benih lobster ilegal dari wilayah selatan Jawa Tengah menuju Tangerang," ujar Dirpolairud Polda Jabar, Kombes Pol Edward Indharmawan Eka Chandra saat menggelar konferensi pers di Kantor Ditpolairud Polda Jabar di Cirebon, Kamis (3/7/2025) sore.

Dari hasil pemeriksaan diketahui benih-benih tersebut dibeli dari nelayan lokal dan dikemas secara ilegal. Rencananya akan dikirim menuju Lampung, sebelum diselndupkan ke luar negeri.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/608/3146778/serangga-WKzq_large.jpg
Balai Karantina dan Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 6.727 Serangga ke Vietnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/340/3129886/penyelundupan-SEGY_large.jpg
Polisi Gagalkan Penyelundupan 9,6 Ton Pupuk Subsidi di Sampang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/338/3037004/menyusup-lewat-soetta-2-penyelundup-ratusan-ribu-benih-lobster-ke-vietnam-ditangkap-nwkacVf98t.jpg
Menyusup Lewat Soetta, 2 Penyelundup Ratusan Ribu Benih Lobster ke Vietnam Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/337/3036223/peran-7-tersangka-penyelundupan-20-000-motor-ke-luar-negeri-yang-rugikan-negara-rp876-miliar-6OrY7jqGsC.jpg
Peran 7 Tersangka Penyelundupan 20.000 Motor ke Luar Negeri yang Rugikan Negara Rp876 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/337/3036084/polri-tetapkan-7-tersangka-penyelundupan-20-000-motor-ke-luar-negeri-MGxr7WnqfK.jpg
Polri Tetapkan 7 Tersangka Penyelundupan 20.000 Motor ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/337/3030008/selundupkan-satwa-langka-lewat-soetta-aktor-bollywood-ditetapkan-tersangka-hDJxzFZR3o.jpg
Selundupkan Satwa Langka Lewat Soetta, Aktor Bollywood Ditetapkan Tersangka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement