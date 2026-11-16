9 Pejabat Irak Dipecat Terkait Dugaan Penyelundupan Minyak ke Basis Pendukung Iran

BAGHDAD - Perdana Menteri (PM) Irak Ali al-Zaidi memecat sembilan pejabat keamanan senior terkait dugaan operasi penyelundupan minyak di wilayah Jurf al-Nasr, Provinsi Babil. Wilayah tersebut dikenal sebagai basis kelompok Kataib Hezbollah yang didukung Iran.

Keputusan pemecatan itu diambil setelah penyelidikan mengungkap keberadaan kilang minyak ilegal serta bukti manipulasi yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyelundupan minyak.

Juru bicara militer Irak, Sabah al-Numan, mengatakan Al-Zaidi memimpin rapat keamanan darurat untuk membahas temuan komite investigasi terkait dugaan penyelundupan minyak di Jurf al-Nasr.

Dalam keterangannya kepada Kantor Berita Irak (INA), Al-Numan menyebut hasil penyelidikan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.

"Berdasarkan temuan investigasi, [perdana menteri] memerintahkan agar semua individu yang dituduh terlibat dalam operasi penyelundupan minyak dirujuk ke pengadilan," kata Al-Numan melansir Aljazeera, Minggu (15/11/2026).