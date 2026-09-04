Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Gagalkan Penyelundupan 25 Boks Benih Bening Lobster

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |22:29 WIB
Polisi Gagalkan Penyelundupan 25 Boks Benih Bening Lobster
Polda Metro Jaya gagalkan penyelundupan benih bening lobster (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Metro Jaya melalui Subdit Gakkum berhasil mengungkap dugaan tindak pidana penyelundupan benih bening lobster (BBL). Ada 25 box yang berhasil diamankan petugas.

Dirpolairud Polda Metro Jaya Kombes Pol. Mustofa menyampaikan pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen dalam melakukan penegakan hukum terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penyelundupan sumber daya perikanan.

"Kami tidak akan memberikan ruang bagi pihak-pihak yang mencoba melakukan kegiatan penyelundupan benih bening lobster yang berpotensi merugikan negara," kata Mustofa, Jumat (4/9/2026).

Ia juga mengajak masyarakat apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan terkait penyelundupan benih lobster maupun sumber daya perikanan lainnya agar segera melaporkannya kepada pihak kepolisian.

Sementara, Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Metro Jaya AKBP Ardhie Demastyo mengungkapkan perkara ini berawal dari informasi masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan.

Dari hasil penyelidikan, petugas berhasil mengidentifikasi kendaraan yang diduga digunakan untuk mengangkut benih bening lobster dan selanjutnya dilakukan penghentian serta pemeriksaan.

"Dari hasil pemeriksaan, kami menemukan 25 box styrofoam yang berisi benih bening lobster. Saat ini terhadap terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan untuk proses penyidikan lebih lanjut," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/338/3218220/penyelundupan_merkuri-L4Ym_large.jpg
Penyelundupan 1 Ton Merkuri Rugikan Negara Rp30 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/525/3152456/lobster-H29d_large.jpg
Ditpolairud Polda Jabar Gagalkan Penyelundupan 50.000 Benih Lobster Senilai Rp2 M
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/608/3146778/serangga-WKzq_large.jpg
Balai Karantina dan Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 6.727 Serangga ke Vietnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/340/3129886/penyelundupan-SEGY_large.jpg
Polisi Gagalkan Penyelundupan 9,6 Ton Pupuk Subsidi di Sampang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/338/3037004/menyusup-lewat-soetta-2-penyelundup-ratusan-ribu-benih-lobster-ke-vietnam-ditangkap-nwkacVf98t.jpg
Menyusup Lewat Soetta, 2 Penyelundup Ratusan Ribu Benih Lobster ke Vietnam Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/337/3036223/peran-7-tersangka-penyelundupan-20-000-motor-ke-luar-negeri-yang-rugikan-negara-rp876-miliar-6OrY7jqGsC.jpg
Peran 7 Tersangka Penyelundupan 20.000 Motor ke Luar Negeri yang Rugikan Negara Rp876 Miliar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement