Banjir hingga Karhutla Kepung 9 Provinsi, BNPB: Tingkatkan Kesiapsiagaan!

JAKARTA – Rangkaian bencana hidrometeorologi basah hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menerjang sejumlah wilayah di Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca cepat, hujan deras, dan angin kencang.

"Kesiapsiagaan perlu menjadi bagian dari keseharian agar masyarakat dapat bertindak cepat, tepat, dan aman saat bencana terjadi," ujar Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, Sabtu (21/11/2026).

Menurutnya, warga di kawasan rawan banjir diminta menjaga kebersihan saluran air, memantau debit sungai, dan mengenali jalur evakuasi, sementara warga di lereng rawan longsor diminta segera menjauh dan melapor jika melihat retakan atau tanda pergerakan tanah. Masyarakat juga diingatkan tidak berteduh di bawah pohon atau bangunan rawan roboh saat angin kencang, memastikan tungku atau kompor padam sebelum meninggalkan rumah, serta tidak membuka lahan dengan membakar.

Berdasarkan rangkuman Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat BNPB periode 20-21 November 2026, kejadian bencana tersebar di sembilan provinsi. Wilayah terdampak mencakup Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah.

Sejumlah daerah telah melakukan penanganan darurat, sementara titik lainnya masih menjalani asesmen, pendataan, dan pemantauan di lapangan. Laporan terbaru pada Jumat 20 November sekitar pukul 05.30 WIB mencatat banjir merendam Kota Singkawang, Kalimantan Barat, akibat hujan berintensitas tinggi. Genangan meluas ke lima kecamatan dan 13 kelurahan, yakni Singkawang Tengah, Singkawang Barat, Singkawang Selatan, Singkawang Utara, dan Singkawang Timur.