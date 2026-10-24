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Rumah Bersejarah Adolf Hitler Ludes Terbakar di Jerman

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 24 Oktober 2026 |22:41 WIB
Rumah Bersejarah Adolf Hitler Ludes Terbakar di Jerman
Rumah bersejarah Adolf Hitler terbakar (Foto: AFP via TRT)
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JERMAN — Bangunan bersejarah Adolf Hitler yang dikenal sebagai Sarang Elang (Eagle’s Nest), terbakar pada Jumat 23 Oktober 2026 malam di Jerman selatan. 

Polisi menangkap satu orang diduga pelaku pembakaran, menurut laporan media lokal pada Sabtu (24/10/2026).

Saat kejadian, layanan darurat menerima laporan tak lama setelah pukul 21.00 waktu setempat (19.00 GMT), sehingga memicu operasi pemadaman kebakaran besar-besaran, melansir TRT.

Menurut keterangan kepolisian, bangunan yang secara resmi dikenal sebagai Kehlsteinhaus itu sudah dilalap api saat petugas pemadam kebakaran dan polisi tiba di lokasi.

Petugas yang merespons kejadian tersebut berpapasan dengan seorang pengendara sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan. Sehingga, akhirnya mencurigai bahwa ada pelaku pembakaran.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
Adolf Hitler kebakaran Jerman
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