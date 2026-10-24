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Kerap Ditabrak Truk, Pramono Bakal Pasang Separator di Jalur Koridor 9 Transjakarta

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 24 Oktober 2026 |00:10 WIB
Kerap Ditabrak Truk, Pramono Bakal Pasang Separator di Jalur Koridor 9 Transjakarta
Bus Transjakarta (foto: Okezone)
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JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung bakal membenahi jalur Koridor 9 Transjakarta yang kerap ditabrak truk. Perbaikan tersebut dilakukan agar kendaraan selain Transjakarta tidak dapat memasuki jalur busway.

“Untuk koridor itu, pasti akan kita lakukan perbaikan supaya truk-truk yang selama ini juga sering memanfaatkan itu tidak bisa melakukan itu,” kata Pramono kepada wartawan di Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah memasang separator untuk membatasi akses kendaraan lain ke jalur busway. Pramono menyebutkan, teknis perbaikan tersebut akan ditangani oleh Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Bina Marga DKI Jakarta.

“Bahwa nanti ada pemasangan separator dan sebagainya, teknisnya biar dilakukan oleh Perhubungan dan Bina Marga,” jelasnya.

Sebelumnya, sebuah truk menabrak separator busway di Jalan Letjen S. Parman, Jakarta Barat, arah Semanggi, pada Rabu (21/10/2026) pagi. Kecelakaan tersebut menyebabkan kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi kejadian.

Melalui akun X @TMCPoldaMetro, polisi melaporkan bahwa petugas melakukan evakuasi truk sekaligus membersihkan puing-puing separator yang rusak akibat insiden tersebut.

“06.35 Kendaraan Truck menabrak pembatas Bus way didepan Polres Metro Jakbar yg lama Jl. S Parman Jakbar arah Semanggi lalu lintas terpantau padat, saat ini sedang proses evakuasi agar pengendara tetap berhati-hati,” tulis akun @TMCPoldaMetro, Rabu (21/10/2026).

 

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