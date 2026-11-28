5 Bus Transjakarta Diduga Dirusak Oknum Suporter saat HUT Persija

JAKARTA - Direktur Utama PT Transjakarta, Welfizon Yuza, mengatakan sebanyak lima bus Transjakarta rusak saat perayaan HUT ke-98 Persija Jakarta. Ia menyebut bus tersebut diduga dirusak oknum suporter.

"Ada total lima bus yang rusak akibat tindakan dari oknum suporter," kata Welfizon, Sabtu (28/11/2026).

Ia menambahkan, kerusakan bus tidak akan memengaruhi pelayanan terhadap pengguna. Sebanyak lima bus tersebut pun akan langsung diperbaiki.

"Kami memastikan rusaknya unit tersebut tidak akan memengaruhi layanan, dan kelima bus tersebut akan segera diperbaiki," lanjut Welfizon.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Marulina Dewi, juga menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta langsung melakukan inventarisasi terkait kerusakan fasilitas usai perayaan tersebut.

Bahkan, lanjut dia, Pemprov DKI juga telah berkoordinasi dengan manajemen Persija dan mendorong keterlibatan The Jakmania dalam pemulihan fasilitas. Sejumlah koordinator wilayah (korwil) The Jakmania telah melakukan pengecatan kembali pada beberapa titik yang terdampak.

"Penanganan langsung dilakukan agar fasilitas publik dapat kembali digunakan masyarakat. Kami menegaskan bahwa vandalisme tidak dapat ditoleransi, terlebih di kawasan Bundaran HI yang merupakan ikon Jakarta," kata Marulina.

(Arief Setyadi )

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