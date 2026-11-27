Kawasan Bundaran HI Macet Imbas Jakmania Rayakan HUT Ke-98 Persija, Berikut Rekayasa Lalin

JAKARTA - Ratusan suporter Persija Jakarta, The Jakmania, mulai memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Jumat (27/11/2026) malam. Mereka memadati area tersebut untuk merayakan HUT ke-98 Persija Jakarta.

Berdasarkan pantauan Okezone sekitar pukul 22.00 WIB, para suporter tak hanya memadati area pedestrian, tetapi juga berkerumun di landmark patung Bundaran HI. Adapun puncak perayaan hari jadi Persija itu akan berlangsung pukul 00.00 WIB, Sabtu 28 November 2026.

Kemeriahan di lokasi semakin terasa karena beberapa Jakmania mulai menyalakan petasan. Antusiasme The Jakmania yang telah memenuhi kawasan Bundaran HI pun membuat kendaraan mengalami kepadatan.

Laju kendaraan sempat terhenti sementara lantaran beberapa suporter menyeberangi jalan untuk sampai ke landmark Bundaran HI.

Kendati demikian, sejumlah petugas kepolisian yang berjaga di lokasi berupaya mengurai kepadatan kendaraan serta meminta para suporter untuk segera menyeberang agar tidak menghambat laju pengendara.

Adapun untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengimbau pengguna jalan yang tidak berkepentingan untuk menghindari kawasan Bundaran HI. Dishub DKI juga menyiapkan rute alternatif sebagai berikut: