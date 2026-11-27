Selain Budi Arie dan Eks Ajudan Jokowi, Bareskrim Periksa Mantan Kepala BNN

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri, memeriksa sejumlah pihak terkait dugaan makar dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan, pemeriksaan dilakukan terhadap mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Marthinus Hukom, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, serta mantan ajudan Joko Widodo (Jokowi), Devid Agus Yunanto.

Susatyo menyatakan, Marthinus Hukom menjalani pemeriksaan pada Kamis (26/11/2026).

"Kemarin Kamis telah dilakukan pemeriksaan saksi terhadap Komjen Marthinus Hukom," kata Susatyo, Jumat (27/11/2026).

Sementara itu, Susatyo menyebut pemeriksaan terhadap Budi Arie dan Devid dilaksanakan pada Jumat (27/11/2026) di Gedung Bareskrim Polri.

"Jumat ini (pemeriksaan) Budi Arie (sudah hadir) dan Devid," ujar Susatyo.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.